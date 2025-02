Una donna è stata arrestata dalla Polizia municipale di Siracusa per evasione degli arresti domiciliari e denunciata per guida in stato di ebbrezza. E’ accaduto stamane, intorno alle 10, in via Crispi, nella zona sud della città, dove la conducente della Fiat 500, ha tamponato 4 auto in sosta, finendo poi la sua corsa su un marciapiede.

L’indagine

Per fortuna, in quel momento, non transitava nessun pedone, altrimenti le conseguenze avrebbero potuto essere drammatiche. Sono stati alcuni testimoni a chiedere l’intervento dei soccorsi e tra i primi ad arrivare sono stati gli agenti della Polizia municipale.

Arrestata per evasione

La donna, secondo le informazioni fornite dagli inquirenti, si trova agli arresti domiciliari in un altro Comune della provincia, per cui, come disposto dalla Procura di Siracusa, è stata arrestata.

Incidente mortale ad Avola

Un uomo di 77 anni è morto in un incidente stradale autonomo avvenuto nei giorni scorsi, ad Avola sulla strada tra la circonvallazione ed il cimitero. Il pensionato, originario di Avola ed ex autista dell’azienda sanitaria, era a bordo della sua auto, una Lancia, quando ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un muro. Sono stati vani i tentativi di soccorrerlo, il suo cuore aveva già cessato di battere ma, stando ad una prima ricognizione degli inquirenti, l’anziano potrebbe essere stato colto da malore mentre era al volante della sua auto.