Tragico incidente stradale intorno alla mezzanotte di ieri in viale Epipoli, a Siracusa. Per cause ancora in corso di accertamento, una moto e una bicicletta, che secondo una prima ricostruzione percorrevano entrambe la strada in direzione Belvedere, si sono scontrate.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 48 anni, morto a seguito delle gravi ferite riportate nell’impatto.

Il ciclista è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale Umberto I, dove è ricoverato.

Sulla dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine, che dovranno ricostruire con esattezza le cause dello scontro.
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