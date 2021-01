sulla pachino-rosolini

E’ di due morti ed un ferito il bilancio di un tragico incidente mortale sulla Pachino-Rosolini in cui hanno perso la vita due uomini mentre una terza persona è rimasta ferita. Le vittime erano a bordo di una macchina, una Nissan Primera, che, per cause al vaglio dei carabinieri, si è scontrata con un mezzo pesante.