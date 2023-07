l'annuncio del deputato ars di forza italia gennuso

Arrivano nuove corse e nuove fermate degli autobus lungo le tratte a servizio della provincia di Siracusa, da Catania ad Avola, Noto e Pachino e da Noto verso Marzamemi, Pachino e Portopalo di Capo Passero. Ne dà notizia il parlamentare regionale di Forza Italia, Riccardo Gennuso, al termine degli incontri, avvenuti negli ultimi giorni, con il personale dell’assessorato per i Trasporti e le Infrastrutture prima e con i responsabili di Interbus.

Otto corse giornaliere

In particolare, al termine dei sopralluoghi svolti stamattina nelle zone interessate con il Direttore di Interbus Mario Nicosia, è emerso che a partire dalla prossima settimana passeranno da 4 a otto le corse giornaliere da Noto verso i comuni della zona sud, aggiungendo inoltre due nuove fermate in contrada San Lorenzo e all’ingresso della riserva di Vendicari.

Dall’aeroporto di Catania

Contemporaneamente, una volta ristabilita la piena funzionalità dello scalo di Fontanarossa, saranno aumentate le corse dall’aeroporto per la provincia di Siracusa.

“Desidero ringraziare il capo di Gabinetto dell’Assessorato ai Trasporti, Eugenio Ceglia – ha detto Gennuso – ed ancora i vertici di Interbus per il loro interessamento affinché fosse data risposta alle richieste del territorio. Le corse aggiuntive e le nuove fermate in prossimità di Vendicari e San Lorenzo sono infatti un segnale concreto alle esigenze dei pendolari ma anche a quelle dei tantissimi turisti che soprattutto in questi mesi dell’anno vengono a visitare le nostre bellezze.”