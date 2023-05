piano per potenziare le linee dei bus

Vertice alla Regione tra l’assessore delle Infrastrutture e della Mobilità, Alessandro Aricò, le amministrazioni comunali di Noto, Avola, Pachino, Portopalo e Rosolini, ed il manager di Interbus per discutere del potenziamento del servizio di trasporto.

Vertice a Palermo

Le attenzioni sono state soprattutto poste in proiezione della stagione estiva, ormai prossima, che porteranno numerosi turisti in queste località del Siracusano, tra le più gettonate dai vacanzieri, sia sotto l’aspetto culturale, in cui Noto svolge la parte del leone, sia della fruizione del mare.

Il tavolo era stato chiesto dal parlamentare regionale di Forza Italia, Riccardo Gennuso, dopo un’interlocuzione con i sindaci di questi Comuni che hanno reclamato maggiore “attenzione” da parte della società di trasporto.

“Aiutare il turismo nella zona sud”

“Abbiamo avuto – spiega il parlamentare regionale di Forza Italia, Riccardo Gennuso – disponibilità da parte dell’Interbus ad aumentare le tratte da Catania verso questi Comuni anche in proiezione estiva, agevolando, di fatto, l’arrivo dei vacanzieri nella zona sud della provincia, la cui economia si fonda pure sul turismo. Lo stesso assessore Aricò si è mostrato sensibile a questa esigenza del territorio”.

“Ritengo che, nel volgere di poco tempo, sarà predisposto il piano di potenziamento. Del resto – conclude il parlamentare regionale – per andare a Cefalù ci sono molto linee, per recarsi a Portopalo decisamente di meno”. Tra le ipotesi al vaglio di Interbus la possibilità di una fermata in prossimità della riserva naturale di Vendicari.