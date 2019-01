Tre diverse scosse di terremoto sono state registrate dall’Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia nella provincia di Siracusa. La prima, di magnitudo 2.7, è avvenuta alle 2:45, la seconda, di 3.2, due minuti dopo, alle 2:47. L’epicentro di entrambe è stato a pochi chilometri da Sortino. L’ultima scossa è stata registrata sulla costa siracusana alle 2:49, con magnitudo 2.7.

E non si è esaurita neanche la scia sismica nel catanese e in particolare nella zona di Ragalna dove ieri notte non c’è stata pace per gli abitanti. In quell’area sono state sette le scosse registrate fra le 22,.19 del 3 gennaio e le 5,10 del 4.

Oggi, intanto, nuovi sopralluoghi nell’area del terremoto di Santo Stefano e torna anche il Presidente della Regione per presiedere un vertice che riguarderà, in particolare, la situazione delle chiese e degli edifici di culto