riduzione delle emissioni di co2

Effettuata la “corsa prova” del primo treno ibrido modello Blues sulla tratta Siracusa/Fontane Bianche. Ne dà notizia il presidente di Lealtà e Condivisione Carlo Gradenigo, ex assessore della giunta dell’attuale sindaco di Siracusa, che spinge l’amministrazione comunale ad investire nel trasporto ferroviario dolce al fine di accorciare le distanze tra Cassibile e Fontane Bianche, quest’ultima rinomata zona balneare, con il cuore della città, distante 12 km.

Che cosa è il treno ibrido Blues

Blues è dotato di una tecnologia ibrida di nuova generazione che si traduce in migliori prestazioni, in una riduzione del consumo di carburante e in una forte riduzione in termini di emissioni di CO2 rispetto agli attuali convogli diesel.

I treni, che vengono prodotti negli stabilimenti italiani di Pistoia, Napoli e Reggio Calabria, possono raggiungere i 160 chilometri orari di velocità massima con un’accelerazione di 1,10 metri al secondo quadrato e ospitare fino a 300 persone sedute nella composizione a quattro carrozze.

Come spiega Trenitalia: “ L’impronta sostenibile del Blues sta anche nella scelta dei materiali che garantiscono elevati livelli di riciclabilità (95 per cento) unitamente all’utilizzo delle materie prime provenienti dal riciclo”.

Abbattere i costi del biglietto

Cogliamo l’occasione per chiedere all’amministrazione di inglobare le attuali 8 corse giornaliere nel servizio TPL (Trasporto pubblico locale) stipulare una convenzione con Trenitalia (sulla scorta di quanto fatto insieme a privati e associazioni in occasione dell’inserimento di Fontane Bianche nella campagna nazionale “le spiagge del mito”), al fine di abbattere il costo del biglietto per i residenti e soprattutto domiciliati a Cassibile.

Un corridoio pedonale fino alla spiaggia

Secondo il presidente di Lealtà e Condivisione, serve realizzare “senza ulteriori indugi il senso unico e relativo corridoio pedonale lungo la stretta via delle Muse che collega la spiaggia del Camomilla, alla Stazione FS ed infine dedicare almeno una delle due navette elettriche, che da mesi giacciono nei magazzini del Comune, per coprire la tratta Fontane Bianche/ StazioneFB/ Cassibile, programmandone il relativo servizio continuativo per tutto l’anno”.

“Piccoli semplici passi, a basso costo, ribaditi a più riprese in questi anni, con iniziative dimostrative, atti di indirizzo, manifestazioni, frutto di una visione condivisa oggi da FS e Trenitalia che sotto i nostri occhi continuano ad investire su una tratta ferroviaria (cittadina) che come Comune continuiamo ad ignorare” conclude Gradenigo.