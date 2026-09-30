Una tromba marina, al largo di Siracusa, ha catturato molto attenzione ed un po’ di inquietudine. Il fenomeno è apparso chiaramente all’orizzonte, guardando verso la rada di Santa Panagia. Una colonna ben definita, visibile sul mare, è rimasta osservabile per diversi minuti ma altri testimoni assicurano di averla vista anche da Ortigia.

Lo spettacolo naturale ed i video che diventano virali

Quanto è bastato per trasformare un normale scorcio sul Mediterraneo in uno spettacolo decisamente insolito. Stupore tra quanti si sono accorti della presenza della tromba e hanno iniziato a fotografarla e riprenderla. In poco tempo foto e video hanno cominciato a circolare nelle chat e sui social, diventando virali. La tromba marina è un vortice d’aria che si sviluppa sopra la superficie del mare, assumendo spesso la caratteristica forma a imbuto.

Le cause del fenomeno

Si forma in presenza di particolari condizioni atmosferiche, quando umidità, differenze di temperatura e movimenti dell’aria favoriscono la rotazione. Non tutte le trombe marine sono associate a fenomeni temporaleschi particolarmente intensi, ma alcune possono essere accompagnate da venti forti e condizioni del mare pericolose.