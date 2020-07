Il provvedimento

“Niente tende e gazebo sulla spiaggia di Marina di Priolo ma solo ombrelloni, per ripararsi dal sole”. Lo ha detto il sindaco di Priolo, Pippo Gianni, che ha emesso un’ordinanza che impone delle prescrizioni in spiaggia dopo alcuni allarmi lanciati da bagnanti, preoccupati per l’eccessiva vicinanza di altre persone.

“L’emergenza sanitaria – spiega il sindaco di Priolo, Pippo Gianni – è tuttora in corso e il rischio di un ritorno dell’epidemia non è stato escluso da nessuna autorità civile o sanitaria. Per combattere il contagio – sottolinea il primo cittadino – è necessario evitare assembramenti ed osservare il distanziamento sociale; viste anche le linee guida emanate dal Presidente della Regione con apposita ordinanza, sembra certo che i gazebo si predispongono ad ospitare più persone sotto la propria copertura e non possono pertanto assicurare il distanziamento interpersonale previsto da tali linee guida”

“Sono state numerose – conclude il sindaco Gianni – le segnalazioni di cittadini che lamentano il mancato rispetto delle misure di distanziamento sulla spiaggia di Marina di Priolo e per questo si è reso necessario e urgente adottare ulteriori interventi utili a prevenire il contagio”. L’ordinanza sindacale, come fa sapere l’amministrazione comunale, resterà in vigore fino alla cessazione definitiva dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del covid19.

Frattanto, il Comune di Priolo, fino al 20 agosto ha messo a disposizione il servizio di trasporto pubblico dal centro abitato fino a Marina di Priolo. “Gli utenti a bordo del bus dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina. Il biglietto, anche questo obbligatorio, potrà essere acquistato a bordo; il costo sarà di 10 centesimi per ogni singola corsa” fanno sapere dal Comune del Siracusano. L’amministrazione priolese ha anche annunciato il via libera al trenino elettrico turistico tra i parcheggi esterni e il lungomare. “Per il parcheggio a pagamento, strisce blu, in vigore dal 6 giugno al 15 settembre, la tariffa quest’anno sarà ridotta: 1 euro per l’intera giornata, dal lunedì al giovedì. Dal venerdì alla domenica e i giorni festivi si pagherà 1 euro e 50 centesimi per mezza giornata, dalle 08,00 alle 13,00 o dalle 13,00 alle 18,00 e 3 euro per l’intera giornata. I cittadini residenti a Priolo potranno sempre parcheggiare gratuitamente sulle strisce gialle”.