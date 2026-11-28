La musica urban e caraibica parla anche siciliano. Simone Pagano, in arte TrynaVybz, è un producer originario di Siracusa che, dopo una formazione legata a gospel, blues e jazz, dal 2020 lavora nella dancehall, nella trap dancehall e nel reggaeton, collaborando con gli studi della DLR Records. Ora arriva quello che la nota di presentazione definisce il suo progetto più ambizioso: le prime quattro tracce di “Carlito’s Riddim”, già disponibili su Spotify, Apple Music e Deezer. Il lavoro, si legge, è curato nei dettagli armonici e ritmici ed è destinato ad allargarsi nelle prossime settimane. Secondo la nota, dimostra che anche da una città come Siracusa si può dialogare alla pari con i grandi nomi della scena internazionale.

Che cos’è una riddim

Nella cultura musicale giamaicana la riddim è una base strumentale attorno a cui diversi artisti costruiscono brani autonomi: una sorta di sfida creativa e celebrativa sullo stesso tappeto sonoro, in cui ciascuno performa secondo il proprio stile. Riunire sulla propria produzione nomi noti della scena dancehall internazionale rappresenta, per il producer, un attestato di stima e di credibilità artistica.

Le quattro voci di questa prima uscita

Apre l’elenco Million Stylez, artista svedese che la nota definisce una leggenda vivente del reggae e della dancehall, con oltre 660 mila ascoltatori mensili su Spotify. “Miss Fatty” supera da sola i 115 milioni di stream sulla piattaforma, tra versione originale ed edit, e conta decine di milioni di visualizzazioni su YouTube. Qui firma “Hold a Vybz”.

Rytikal è indicato come uno dei nomi di punta della nuova generazione trap dancehall giamaicana, capace di conquistare il mercato latin-urban globale, con 450 mila ascoltatori mensili su Spotify. “I Love It”, realizzata con J Balvin e Kybba, ha superato i 15 milioni di ascolti sulla piattaforma, “Chosen” i 3,3 milioni. Per TrynaVybz porta “Many Many”.

Jahvillani è presentato come colonna portante della dancehall contemporanea made in Jamaica e volto di punta della storica etichetta VP Records. Il catalogo, tra Spotify e YouTube, vale decine di milioni di riproduzioni. Tra i brani citati ci sono “Nuh Reason” (quasi 5 milioni di stream su Spotify), “Wileside Government” (oltre 4,1 milioni), “Clarks Pon Foot” (2,3 milioni) e “Pro-Gress” (2 milioni), oltre alle collaborazioni con Skillibeng e Kranium. Sulla riddim siracusana c’è “Soul a D Scheme”.

Swazz è descritto come talento riconosciuto della scena urban e dancehall. Il dato citato è “Same Way”, con Jahmiel, oltre 70 mila ascolti su Spotify. Chiude questo primo gruppo di uscite con “TalkLess Program”.

Mix e master firmati Mista Bombo

Al suono finale lavora Mista Bombo, producer, dj e ingegnere del suono che la nota indica come vincitore e più volte candidato ai Latin Grammy Awards. Il suo lavoro, si legge, punta a dare alla riddim la potenza e la chiarezza necessarie per funzionare sia nei club sia in streaming.

Dove ascoltarla

Le prime quattro tracce sono disponibili su Spotify, Apple Music e Deezer e rappresentano il primo capitolo di un progetto destinato ad allargarsi nelle prossime settimane.