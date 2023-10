a brucoli nel siracusano

Le parole d’ordine, espresse dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel corso della convention a Brucoli, nel Siracusano, organizzata dal gruppo parlamentare della Camera dei deputati di Fratelli d’Italia, dal titolo Italia, le radici della bellezza, in cui al centro c’è il turismo, sono due: destagionalizzazione e potenziamento dei servizi.

La Sicilia al centro del progetto del Governo

Non a caso è stata la Sicilia ad essere scelta per ospitare questo evento, tenuto conto delle peculiarità dell’isola con una forte vocazione turistica, legata soprattutto alla sua storia e cultura. Da tempo, gli imprenditori del settore, che spingono per aumentare le presenze nei cosiddetti periodi “freddi”, da ottobre a marzo, chiedono maggiori sforzi per allungare la stagione.

Le parole del presidente Meloni

“Abbiamo restituito centralità ad un settore strategico come il turismo, per troppi anni abbondonato e considerato di serie B. Abbiamo investito nel rafforzamento delle competenze degli uomini e delle donne del settore, nel miglioramento dell’offerta e dei servizi, nella destagionalizzazione” ha scritto il presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni in un messaggio letto ieri dal vicepresidente vicario di Fratelli d’Italia, Manlio Messina, che, insieme al responsabile organizzativo di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, ha aperto i lavori che si concluderanno domenica. Tra i partecipanti anche il senatore Salvo Pogliese, i “padroni di casa”, il deputato nazionale Luca Cannata ed il parlamentare regionale, Carlo Auteri ed il coordinatore provinciale di Siracusa Giuseppe Napoli. E’ stata anche l’occasione per annunciare l’ingresso a Fratelli d’Italia del sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare.

Superate Spagna e Francia

Nella sua analisi, il presidente del Consiglio ha fornito i dati sul sorpasso a Francia e Spagna. “E’ un lavoro che quest’estate – ha scritto Giorgia Meloni – ha dato i suoi frutti: l’aumento record dei turisti stranieri, il surplus della bilancia turistica di 2,3 miliardi di euro, la crescita consistente dell’occupazione nel settore. Inoltre, nel mese di settembre le strutture ricettive hanno registrato un tasso di saturazione superiore a quello di competitor diretti quali Spagna e Francia”.

Le parole del presidente del Senato La Russa

Ospite d’onore, il presidente del Senato Ignazio La Russa, intervistato dal direttore de La Verità, Maurizio Belpietro. Ha parlato della vicenda del gip di Catania Apostolico, in particolare sulla sua partecipazione ad una manifestazione e sulla vicenda della liberazione dei migranti a Pozzallo di cui lo stesso gip si è interessato. “Se poi in questa manifestazione si grida assassini alla polizia e si gridano parolacce al ministro quando poi la materia è la stessa a me pare che sia più giusto astenersi. Non ho peli sulla lingua a dire che è- ha detto La Russa- inopportuno la presenza di quel magistrato alla manifestazione. Strano che non se la sia sentita di fare a meno di partecipare ad un giudizio in cui i criteri erano quelli. Lasciamo che il Csm valuti liberamente, non è la magistratura che può decidere su

questo”.

In merito alla gestione dell’immigrazione, secondo La Russa l’Italia “non è isolata”, anzi , “credo che tutti si stiano rendendo conto che quando dicevamo che l’immigrazione era un problema non lo dicevamo per creare allarme e guadagnare voti ma perché guardavamo in avanti. Se il nostro grido -dice La Russa- di allarme fosse stato recepito anni fa oggi saremmo diversamente collocati nel rapporto con l’Europa. La Meloni sta cercando di far capire agli altri paesi europei che non è possibile scaricare tutto il peso sull’Italia. Se non succede nulla si moltiplicheranno gli arrivi. I paesi devono capire che l’immigrazione può essere una risorsa purché sia regolamentata e incanalata verso tutti i paesi europei”.

Tavolo con il ministro Sangiuliano

Nel corso della giornata di ieri, ci sono stati gli interventi del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, intervistato dal giornalista Francesco Lamiani, e del vicepresidente di Fdi alla Camera, Augusta Montarulli, dell’assessore regionale, Francesco Scarpinato. In sala anche l’Assessore regionale al territorio elena Pagana e l’ex assessore regionale alla salute Ruggero Razza. Oggi seconda giornata che vede tra gli ospiti il ministro del Turismo, Daniela Santanché.