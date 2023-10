Turismo italiano da record, superate Francia e Spagna, Meloni “La Sicilia è un eccesso di bellezza”

06/10/2023

Numeri record per il turismo italiano che supera Francia e Spagna. Il presidente del consiglio dei ministri, Giorgia Meloni ha fornito i dati durante l’evento intitolato Italia, le radici della bellezza, organizzata da Fratelli d’Italia a Brucoli, in provincia di Siracusa.

“Valorizzare il nostro patrimonio ha una triplice funzione: contribuire al nostro benessere economico, costruire il nostro immaginario, aumentare il senso di appartenenza nazionale”. È il messaggio del presidente Meloni, letto dal vicecapogruppo alla Camera Manlio Messina

“Restituito centralità ad un settore strategico”

“Abbiamo restituito centralità ad un settore strategico come il turismo, per troppi anni abbondonato e considerato di serie B. Abbiamo investito nel rafforzamento delle competenze degli uomini e delle donne del settore, nel miglioramento dell’offerta e dei servizi, nella destagionalizzazione” ha scritto la premier che ha fornito i numeri del turismo italiano.

“E’ un lavoro che quest’estate ha dato i suoi frutti: l’aumento record dei turisti stranieri, il surplus della bilancia turistica di 2,3 miliardi di euro, la crescita consistente dell’occupazione nel settore. Inoltre, nel mese di settembre le strutture ricettive hanno registrato un tasso di saturazione superiore a quello di competitor diretti quali Spagna e Francia”.

Le strategie adottate

Il presidente del Consiglio ha indicato le strategie per il raggiungimento di questi obiettivi. “È decisivo il contributo che arriva anche dalle scelte che stiamo facendo sul patrimonio storico-artistico, sia in termini di affluenza che di ritorno economico. Penso alle aperture straordinarie per non far trovare più chiusi i siti culturali nei giorni festivi, al lavoro per raddoppiare i grandi Musei e consentire l’esposizione delle tante opere conservate nei depositi e all’impegno per valorizzare ciò che abbiamo di più prezioso e garantire maggiori servizi e tutela”.

Il presidente del consiglio ha poi concluso: “Un esempio su tutti: l’introduzione della bigliettazione per uno dei monumenti più visitati d’Italia, il Pantheon, che ha già registrato un riscontro straordinario e che conferma che è questa la strada da seguire”.

Meloni, “La Sicilia è un eccesso di bellezza”

“Non avreste potuto scegliere luogo migliore della Sicilia per celebrare questa manifestazione e parlare di tutto ciò che da sempre rende l’Italia ammirata e apprezzata nel mondo. La Sicilia è un eccesso di bellezza, ogni scorcio dell’Isola custodisce tesori da scoprire, vivere e far conoscere nel mondo. Brucoli è uno di questi gioielli. Le sue grotte naturali, la sua antichissima tradizione religiosa, lo splendore del suo castello aragonese, le bellissime spiagge della Costa saracena ci ricordano di quanto l’Italia sia meravigliosa in ogni suo angolo”. Così la premier Giorgia Meloni nel messaggio inviato all’apertura dell’evento ‘Italia, le radici della bellezza’ organizzato da Fratelli d’Italia a Brucoli, nel Siracusano. A leggere il testo è stato il vicepresidente vicario di Fratelli d’Italia alla Camera, Manlio Messina.

Oltre a lui, la premier ha ringraziato “il presidente Foti e tutto il gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera per aver voluto organizzare questo evento” oltre al “presidente del Senato, Ignazio La Russa, i ministri, i parlamentari e tutti i rappresentanti istituzionali, del mondo della cultura e delle imprese che prenderanno parte a questa tre giorni”.