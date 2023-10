Un trend del genere non si era mai rilevato: sono oltre 4000 i nuovi tesseramenti registrati dal partito di Fratelli d’Italia nella Provincia di Agrigento. È questo il record battuto dal territorio che ha eletto all’Ars l’onorevole Giusi Savarino di FdI.

“Un risultato mai visto prima”

“Un risultato del genere non si era mai visto prima. È una risposta importante che ben evidenzia quanto il partito sia in crescita nell’agrigentino. Merito di una leader, Giorgia Meloni, credibile nel suo ruolo istituzionale, in Europa e nel mondo. E merito di un’azione di Governo che i cittadini sentono vicina ai propri bisogni e reattiva rispetto alle proprie esigenze”.

“Fermento e voglia di partecipazione”

Questo il commento dell’onorevole Savarino, che prosegue: “il successo della campagna di tesseramento è sintomo di un fermento, di una voglia di partecipazione che avevamo già registrato nel successo alle elezioni nazionali e regionali, ma che oggi è spinta dalla voglia di mettersi in gioco, attraverso la buona politica, per il benessere del Paese. Il mio personale grazie va ai vecchi militanti, che ci hanno creduto fin dall’inizio, e ai tanti, la gran parte, che si sono avvicinati per la prima volta adesso a fratelli d’Italia. Si spalancano così le porte per la nuova stagione congressuale con eventi locali e provinciali voluti dal partito per dare spazio e voce a una classe dirigente locale dinamica e piena di entusiasmo, questa bella elettricità agrigentina e siciliana che ci inorgoglisce e fa ben sperare.”

