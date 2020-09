I vigili del fuoco di Noto sono intervenuti a Rosolini per l’incendio di un appartamento sito al primo piano di un edificio in via Carducci. L’incendio, causato da un fulmine, ha danneggiato l’appartamento abitato da un’anziana signora che è riuscita ad abbandonare la casa per tempo con l’aiuto dei pompieri. Non ci sono altri feriti come testimoniato dal comando provinciale dei vigili del fuoco. Nella giornata di oggi, potrebbero ripresentarsi altri fulmini, sperando, però, che non accada nulla di grave. Un episodio analogo si era verificato nei mesi scorsi ad Avola: in quell’occasione un fulmine scatenò un rogo poco dopo aver colpito l’antenna della tv.

Secondo le previsioni meteo, piogge e maltempo sono previsti in tutta la Sicilia. Nel bollettino della Protezione civile è indicato il livello di allerta ” giallo” per tutta Sicilia. “Dalla serata del 12 settembre 2020 e per le successive 24- 30 ore si prevede il persistere di precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento” fanno sapere dalla Protezione civile.