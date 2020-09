E' accaduto nel centro storico di Siracusa

Un uomo di 66 anni, siracusano, con precedenti penali, è stato bloccato dagli agenti di polizia di Siracusa che lo accusano di aver provato ad appiccare un incendio ai danni di un chiosco situato in piazza Pancali, alle porte di Ortigia, il centro storico di Siracusa. L’indagato, secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, aveva con se due accendini e del liquido infiammabile, non solo, perché, per evitare di lasciare tracce, aveva indossato un guanto in lattice. Gli è andata male visto che, in quel momento, è stato visto da una pattuglia delle Volanti che si è messa al suo inseguimento: l’uomo, sentitosi con le spalle al muro, avrebbe provato a scappare, ma è riuscito ad evitare l’arresto, infatti è stato solo denunciato.

“Sono in corso accurate indagini, da parte della Polizia , finalizzate a fare piena luce sull’episodio e sulle reali motivazioni del gesto criminale perpetrato dall’uomo che è stato denunciato per resistenza e minacce a pubblico ufficiale e per il tentativo di incendio” fanno sapere dal palazzo della Questura di Siracusa.