Bloccato dai carabinieri

Non si sarebbe aspettato la resistenza della donna a cui avrebbe voluto portarle via la borsa. Il suo tentativo si è concluso con l’arresto, compiuto dai carabinieri, intervenuti poco dopo l’allarme dato dai passanti, testimoni della tentata rapina.

E’ accaduto a Floridia dove vive il giovane,C.G. 27 anni, che, come disposto dalla Procura è ai domiciliari mentre la vittima, caduta per terra, ha riportato solo qualche lieve escoriazione, insomma è riuscita a cavarsela con qualche graffio al punto da non rendersi necessario il ricovero in ospedale. Di certo, la donna ricorderà per sempre questa brutta esperienza ma è lei la principale testimone d’accusa del ventisettenne che pensava di fare bottino pieno, invece si ritrova arrestato e con un processo per tentata rapina da affrontare.

Non è stato l’unico intervento dei carabinieri contro i reati predatori che sono ritornati nel Siracusano dopo la “pausa” dettata dall’emergenza sanitaria. I militari hanno tratto in arresto Raffaele Violante, 29 anni, siracusano, con precedenti penali, sorpreso mentre stava tentando di rubare da una minicar l’autoradio digitale touch screen.

“L’equipaggio in servizio, transitando in quella via, ha visto Violante, già conosciuto dalle forze dell’ordine, uscire dalla macchina con in mano lo stereo appena trafugato e lo hanno quindi bloccato dopo un brevissimo tentativo di fuga. Lo stereo è stato immediatamente restituito al legittimo proprietario e sono stati sequestrati gli arnesi da scasso utilizzati per forzare la serratura del veicolo” spiegano dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa.