Blitz dei carabinieri

I carabinieri della Compagnia di Siracusa hanno arrestato Massimo Romano, 46 anni, disoccupato, con precedenti penali, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione, avvenuta nell’appartamento dell’indagato, i militari hanno rinvenuto nella camera da letto una considerevole quantità di marijuana, in parte già suddivisa in 38 piccole confezioni nonché altri 100 grammi di marijuana ancora da suddividere in dosi.

I militari hanno sequestrato tutto lo stupefacente e la somma di 80 euro in contanti, ritenuta provento di pregressa

attività di spaccio. “Lo stupefacente sequestrato sarebbe stato probabilmente destinato allo spaccio nella città di Siracusa ed avrebbe consentito all’uomo di guadagnare diverse centinaia di euro” fanno saper dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa. Come disposto dalla Procura di Siracusa, Romano è ai domiciliari, in attesa di essere sentito dal gip del tribunale in occasione dell’udienza di convalida della misura cautelare.

Nella giornata di ieri c’è stato un altro sequestro di marijuana: gli agenti di polizia di Siracusa hanno arrestato Luca Bonincontro, 21 anni, siracusano, disoccupato, con precedenti penali, trovato in possesso di due chili di marijuana nella sua macchina, una Fiat 500. Il mezzo è stato bloccato dagli agenti delle Volanti in contrada Targia, nella zona nord di Siracusa: nel vano della ruota di scorta, posto all’interno del bagagliaio, c’era la droga, confezionata in undici buste di cellophane.