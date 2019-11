Intervento dei vigili del fuoco

Un fulmine abbattutosi sull’antenna posta sul terrazzo di un’abitazione in via Mattarella, ad Avola, ha scatenato l’incendio del sottotetto. E’ accaduto questa notte ma per fortuna i proprietari dell’immobile non sono stati toccati dalle fiamme, infatti sono riusciti ad uscire con le proprie gambe dalla casa.

Sono stati loro stessi a chiedere l’intervento dei vigili del fuoco e qualche minuto dopo i pompieri del distaccamento di Noto si sono recati in via Mattarella, riuscendo ad arginare il rogo. Dal sopralluogo effettuato dai soccorritori, la scintilla, causata dal contatto tra il fulmine e l’antenna tv, ha innescato l’incendio, che si è propagato nonostante la pioggia.

Non vi sarebbero gravi danni strutturali, di certo l’appartamento è pieno di fumo e ci vorrà del tempo prima di liberarlo. I proprietari, che sono stati sentiti, non hanno riportato ferite, ma erano molto provati.

Il maltempo sta imperversando in tutto il Siracusano; nel capoluogo la pioggia si è abbattuta copiosamente durante la notte, ma al momento non si registrano danni.