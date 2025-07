Un vasto incendio si è sviluppato all’interno della riserva Cavagrande di Cassibile, nella zona sud del Siracusano. Il rogo ha interessato la parte boschiva e poco dopo essersi alzata la nuvola di fumo sono arrivate numerose richieste di intervento.

Forestale in azione

La Forestale di Siracusa, per provare a tamponare la marcia delle fiamme, ha inviato tre squadre, sul posto c’è anche il personale della Protezione civile ma i soccorritori non sono riusciti ancora a stoppare il focolaio, per cui è stato inoltrata la richiesta per l’invio dei mezzi aerei per bloccare l’avanzata delle fiamme.

Le indagini

Non è ancora chiaro se l’incendio sia di matrice dolosa, di certo il caldo non sta facilitando le operazioni di spegnimento.