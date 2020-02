Il Barcellona, uno dei club calcistici più importanti al mondo, lo ha voluto con se. Giuseppe Sapienza, 48 anni, siracusano, è il nuovo collaboratore alla comunicazione di Quique Setien, allenatore dei blaugrana, recentemente subentrato a Valverde.

Sapienza ha alle spalle 24 stagioni in serie A: ha lavorato nel settore della comunicazione con due importanti società italiane, prima con l’Inter e poi con il Milan. E con i rossoneri ha vissuto le stagioni più esaltanti dell’era della presidenza di Silvio Berlusconi con le vittorie non solo in campo nazionale ma soprattutto in Europa con i successi in Champions League.

Finita l’epoca berlusconiana, Sapienza è stato chiamato dal Genoa ma la collaborazione con il club ligure si è conclusa nel corso di questa stagione calcistica.

È stato il Barcellona a volerlo con se per affiancarlo al nuovo tecnico della prima squadra, i cui interessi sono curati dalla società italiana Excellence sport.