È stata firmata la nuova convenzione tra UniCredit e il Comune di Siracusa per la gestione del servizio di tesoreria dell’ente. L’accordo, valido per il triennio 2026-2028, conferma UniCredit nel ruolo di istituto tesoriere, funzione già svolta negli anni precedenti e considerata strategica per la continuità amministrativa e finanziaria del Comune. La convenzione è stata sottoscritta da Valeria Corbino, vice area manager public sector Sicilia di UniCredit, e da Carmelo Lorefice, ragioniere Generale del Comune di Siracusa.

Il servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria rappresenta un presidio essenziale per il corretto funzionamento della macchina amministrativa: comprende la gestione dei flussi finanziari dell’ente, l’esecuzione dei pagamenti, la riscossione delle entrate, la custodia delle disponibilità e il supporto operativo alle attività contabili. La scelta di proseguire con UniCredit garantisce continuità, affidabilità e un elevato livello di competenze specialistiche nel settore della pubblica amministrazione.

Il mandato informatico con firma digitale

Uno degli elementi qualificanti dell’accordo è l’utilizzo del mandato informatico con firma digitale, che consente al Comune di trasmettere online gli ordinativi di pagamento e riscossione in totale sicurezza. Questo sistema assicura certezza e integrità delle informazioni, tracciabilità completa delle operazioni, continuità dei dati tra i diversi sistemi informativi, maggiore efficacia dei controlli, rapidità nell’esecuzione degli ordini e riduzione dei tempi e dei costi legati alla gestione documentale. La digitalizzazione dei processi di tesoreria contribuisce inoltre alla modernizzazione dell’ente, favorendo trasparenza, efficienza e una migliore gestione della liquidità, con ricadute positive anche per cittadini, imprese e fornitori.

Unicredit partner finanziario di riferimento per la pubblica amministrazione siciliana

UniCredit conferma così il proprio ruolo di partner finanziario di riferimento per la Pubblica Amministrazione siciliana. Oggi la banca gestisce nell’Isola circa 300 servizi di cassa e tesoreria, tra cui quelli per la Regione Siciliana, 99 Comuni, 3 Province, 8 Aziende Ospedaliere, 1 Ateneo universitario e 3 Camere di Commercio. Un presidio capillare che testimonia un know-how consolidato e una presenza storica nei territori.