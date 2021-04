l'appello di una famiglia siracusana

Un uomo in fin di vita all’ospedale di Siracusa deve essere accompagnato all’Ismett di Palermo

Trasferimento congelato per l’esaurimento dei posti

L’appello della famiglia del paziente

E’ ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Cardiologia dell’ospedale Umberto I di Siracusa Francesco Ardita, 40 anni, vittima di un problema al cuore “che funziona al 20 per cento” racconta a BlogSicilia il padre del paziente.

Posti pieni all’Ismett

Nelle ore scorse, come riferisce la famiglia, era stato predisposto il trasferimento all’Ismett di Palermo, dove i medici potrebbero salvargli la vita, “ma ci è stato detto che i posti sono occupati, per cui dobbiamo attendere” spiega il papà del 40enne, Agatino Ardita.

“Aiutate mio figlio”

“Più ore passano, minori sono le possibilità per mio figlio di salvarci” si sfoga il genitore che porta sulle spalle il peso di una tragedia, quella della morte della figlia, Eligia Ardita, trovata morta nella sua abitazione nel gennaio del 2015, in via Calatabiano, per il cui decesso è stato condannato all’ergastolo il marito, Christian Leonardi.

La vicenda

Nei mesi scorsi, il 40enne siracusano avrebbe iniziato ad avere delle sofferenze, “che sono state scambiate per un’influenza”, a quel punto la famiglia ha deciso di rivolgersi a degli specialisti e l’epilogo è stato il ricovero nel reparto di Cardiologia dell’ospedale di Siracusa.

“A mio figlio è stata diagnosticata – racconta a BlogSicilia Agatino Ardita – una miocardite grave. Il suo cuore, per farla breve, lavora a percentuali molto basse e ci è stato detto che il trasferimento all’Ismett di Palermo, che ha risorse notevolmente più importanti, gli consentirebbe maggiori possibilità di vivere”.

Attesa drammatica

“Nelle ore scorse – prosegue Agatino Ardita nel suo racconto – ci è stato riferito dai medici dell’Umberto I che era tutto pronto per accompagnare mio figlio a Palermo con l’elisoccorso. Quando ci hanno detto che i posti erano esauriti, ci è caduto il mondo addosso e adesso non ci resta che pregare. Contiamo che la situazione possa evolversi in meglio, mio figlio deve vivere”.