Il Sindaco di Priolo Gargallo, Pippo Gianni, ha reso noto che è stata segnalata la scomparsa di Francesco Cavallaro, 62 anni, residente a Priolo.

Come riconoscere lo scomparso

Al momento della scomparsa, l’uomo indossava un pantalone di jeans, un maglioncino scuro e un giubbotto o smanicato blu scuro.

È stato attivato il piano provinciale per la ricerca di persone scomparse. Le operazioni sono condotte congiuntamente dalle forze dell’ordine e dai volontari della Protezione Civile.

L’appello del sindaco

«Invitiamo tutti i cittadini a collaborare con senso di responsabilità», ha dichiarato il Sindaco Pippo Gianni. «Segnalate tempestivamente qualsiasi informazione utile, evitate la diffusione di notizie non verificate e rispettate le aree interessate dalle operazioni di ricerca».

Come aiutare le ricerche

Chiunque avesse notizie utili può contattare:

Polizia Municipale: 0931-779209

Sala Operativa Protezione Civile: 0931-779200

Numero Unico di Emergenza: 112