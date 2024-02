a siracusa

Risulta scomparso da 3 giorni Rosario Decente, 52 anni, originario di Napoli ma residente in una comunità che si trova a Siracusa. L’allarme è stato dato dagli operatori della struttura, che ospita disabili psichici, e sono in corso le ricerche da parte delle forze dell’ordine per provare a rintracciare lo scomparso.

La preoccupazione

“Siamo tutti molto preoccupati – si legge nel messaggio sui social da parte di un conoscente – perché non era mai accaduto che si allontanasse per tante ore”.

Come è vestito

Il 52enne, come fanno sapere dalla struttura, indossa un giubbotto di colore beige, pantaloni scuri, scarpe blu e porta con se un marsupio nero della Nike. E’ stato attivato il protocollo relativo alla ricerca delle persone scomparse, coordinato dalla Prefettura.

Ricerche col drone

In campo, ci sono gli agenti della Polizia municipale e come fa sapere l’assessore, Giuseppe Gibilisco, “ si sta usando un drone nella disponibilità del Corpo per provare a trovare lo scomparso”