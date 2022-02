dopo le denunce dei residenti

Gli agenti del Commissariato di Noto hanno notificato il provvedimento di chiusura, emesso dal Questore di

Siracusa, nei confronti del titolare di un bar, in via Pergolesi, a Noto.

Le denunce dei residenti

La misura è figlia delle segnalazioni dei residenti che lamentano da tempo urla, schiamazzi, abbandono di rifiuti nonché episodi di ubriachezza. Ma si sono verificati altri episodi, tra cui clienti che urinavano in pubblico.

Le liti viste con le telecamere

Secondo la polizia, durante l’orario di apertura del locale, la musica era tenuta a volume elevato e spesso si sono verificati litigi tra i clienti che alcune volte hanno portato al danneggiamento delle auto parcheggiate. Gli interventi delle volanti e l’acquisizione di immagini di impianti di videosorveglianza hanno accertato quanto denunciato.

Clienti senza Green pass

Nel mese di novembre 2021 il titolare del locale è stato sanzionato per violazione della normativa sul contenimento epidemiologico, “unitamente ad altri quattro avventori identificati all’interno dei locali, tutti privi di Green pass”.

Giochi non autorizzati

Il 15 gennaio, invece, gli agenti del Commissariato, insieme a funzionari dell’Agenzia delle accise, dogane e monopoli di Siracusa (ADM), hanno effettuato un controllo amministrativo nel bar constatando che il titolare , pur non essendo in possesso della tabella dei giochi proibiti, che deve essere obbligatoriamente esposta all’interno del locale, aveva installato e posto a disposizione degli avventori del bar apparecchi da gioco che non erano collegati alla rete statale di raccolta del gioco.

La sanzione

In conseguenza di ciò, l’uomo era stato denunciato e sanzionato con una multa di 44.000 euro. “Nella giornata di ieri, quindi, è stato emesso dal Questore di Siracusa il provvedimento di chiusura e sospensione della licenza per 30 giorni” spiegano dalla polizia.