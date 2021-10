bloccata prima di entrare in aula

Donna scoperta in Tribunale con un grosso coltello

Avrebbe dovuto testimoniare al palazzo di giustizia

Fermata nel corso di un controllo

E’ stata denunciata e subirà un procedimento giudiziario

Avrebbe dovuto testimoniare in un procedimento giudiziario una donna che, nelle ore scorse, si è presentata al palazzo di giustizia di Siracusa.

Il grosso coltello nella borsa

Prima di entrare in aula, dove era attesa per la sua deposizione, è stata sottoposta ad un controllo ed è emerso che nella sua borsa nascondeva un grosso coltello a serramanico, di quelli, per cui, serve una licenza. L’arma è stata posta sotto sequestro dalle guardie giurate dell’Etna police che svolgono il servizio di sicurezza in tutto il Tribunale, in viale Santa Panagia.

La donna è stata denunciata

Per la donna è scattata una denuncia, per cui, al palazzo di giustizia ci dovrà tornare anche nelle vesti di indagata, visto che per lei si aprirà un procedimento giudiziario.

Le intenzioni dell’indagata

Non sono chiari, al momento, i motivi che hanno indotto la donna a recarsi in Tribunale con un coltello, forse una dimenticanza ma gli inquirenti non escludono che avesse pessime intenzioni, magari nei confronti di qualcuno coinvolto nel processo per cui avrebbe dovuto testimoniare. Elementi che, comunque, saranno al vaglio dei magistrati della Procura di Siracusa.