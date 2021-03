Vaccini ai sindaci, stop di Musumeci, “dà l’idea di una casta privilegiata”

Il presidente della Regione, Nello Musumeci, stoppa i vaccini per i sindaci Il capo del Governo regionale ha mostrato amarezza per la vicenda del sindaco di Corleone Sulla proposta di Micciché di fare vaccinare i parlamentari, Musumeci ha detto che deciderà l’Ars “Non ci possono essere iniziative ed atteggiamenti che potrebbero essere alimentare nella pubblica opinione l’idea di una casta o di una classe privilegiata che scavalca la fila”. Lo ha detto il presidente della Regione, Nello Musumeci, a Siracusa, in occasione dell’inaugurazione dell’Hub per la campagna vaccinale nei locali del Comune di Siracusa, dopo le polemiche relative alle affermazioni del sindaco di Corleone, Nicolò Nicolosi, che ha dichiarato di essersi vaccinato, salvo poi decidere di dimettersi, come anticipato da BlogSicilia. “Non ci sono scuse” “Non posso che esprimere la mia amarezza per quegli amministratori e titolari di cariche pubbliche che ritengono di dover anticipare il loro vaccino, non ci sono scuse e giustificazioni. Esiste un protocollo e va rispettato: tutti siamo esposti, nessuno è escluso. Dobbiamo essere da esempio alla gente, altrimenti corriamo il rischio di allontanarci sempre di più dalla comune coscienza” ha precisato il presidente della Regione. La proposta di Micciché In merito alla proposta del presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, di estendere il vaccino ai parlamentari ed al personale regionale, il presidente della Regione ha buttato la palla dall’altra parte del campo. “Lascio la decisione al Parlamento che è sovrano”. Alla stessa domanda ha risposto l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza. “Il presidente dell’Ars ha detto di chiedere che nel piano nazionale vengano recepite queste richieste. E c’è una riflessione sia in seno al Parlamento nazionale che regionale. Noi siamo gli esecutori e gli organizzatori, ed questo ci atteniamo” taglia corto Razza, sotto gli occhi delle parlamentari nazionali e regionali di Forza Italia, Stefania Prestigiacomo e Daniela Ternullo, con quest’ultima fedelissima di Miccichè, che ha anche proposto di estendere il vaccino ai sindaci ed ai consiglieri comunali. Il retroscena Nell’area dell’Hub c’erano pure dei funzionari della Protezione civile, il cui pensiero non è perfettamente in linea con quello del presidente della Regione in merito alle somministrazioni dei vaccini ai sindaci. “I sindaci sono a capo della Protezione civile locale” spiega un dirigente a BlogSicilia.

