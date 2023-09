è anche commissario dell'ospedale

Il prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto, trasferito a Lucca. E’ quanto deciso dal Consiglio dei ministri che ha approvato una serie di nomine e un giro di prefetti in diverse città italiane. Ecco le decisioni. Le nomine a prefetto hanno riguardato Natalino Domenico Manno, che andrà a svolgere l’incarico a Pordenone, Raffaella Moscarella Scaduto, che prenderà la guida della prefettura di Siracusa, e Grazia La Fauci che andrà a Sassari.

Il valzer di prefetti

Il prefetto Rinaldo Argentieri lascia invece Ferrara e va a Forlì-Cesena e al suo posto arriva, da Udine, Massimo Marchesiello da Udine. In quest’ultima città arriva da Pordenone Domenico Lione mentre Francesco Russo lascia Salerno e va a Bari. Al suo posto arriva da Lucca Francesco Esposito mentre Giuseppina Scaduto si sposta da Siracusa a Lucca. Cambio anche a Verona, Torino e Taranto: Donato Giovanni Cafagna passa dalla città scaligera al capoluogo piemontese, Demetrio Martino va a Verona e lascia Taranto dove arriva, da Sassari Paola Dessì. Cesare Capocasa, infine, è stato nominato dirigente generale di pubblica sicurezza e resta come questore reggente di Ancona.

Il curriculum di Scaduto

Il prefetto di Siracusa ha conseguito la laurea in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Catania, con il massimo dei voti e la lode. Dal 21 maggio 2011, a seguito di esame di abilitazione, è iscritta all’albo dei giornalisti, elenco pubblicisti, di Sicilia. Nell’Amministrazione civile dell’Interno dal 1990, ha iniziato la carriera nella prefettura di Caltanissetta dove ha svolto numerosi incarichi tra cui Capo di Gabinetto e Dirigente di area come ordine e sicurezza pubblica, di protezione civile, immigrazione, illeciti depenalizzati.

Nel 2010, è stata assegnata alla Prefettura di Siracusa con l’incarico di Vicario del Prefetto e nel 2013 alla prefettura di Milano con l’incarico di Capo di Gabinetto. Dal 14 giugno 2016 al marzo 2019, Vicario del Prefetto di Palermo, dove ha anche svolto l’incarico di Program manager per il piano regionale per la regione Sicilia nell’ambito del Programma Nazionale Servizi di Cura all’Infanzia e agli Anziani non autosufficienti.

Commissario per il nuovo ospedale di Siracusa

Dal 1° aprile al 1° dicembre 2019, é stata prefetto di Enna. Dal 2 dicembre 2019, ha assunto l’incarico di prefetto di Siracusa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2020, è stata nominata Commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero di Siracusa.