Un vasto incendio si è originato nelle prime ore del pomeriggio la zona nord di Siracusa, in particolare la contrada di Carancino, dove le fiamme hanno avvolto aree boscate, sterpaglie e colture. Il muro di fiamme ha minacciato un’azienda agricola, in particolare un oleificio.

I soccorritori

Sul posto stanno operando in sinergia i Vigili del Fuoco, il Corpo Forestale e la Protezione Civile per domare il rogo e mettere in sicurezza la zona. A causa delle operazioni e del ricorso ai mezzi aerei antincendio, si è resa necessaria una temporanea interruzione della rete elettrica per consentire i lanci d’acqua in totale sicurezza.

Il sindaco di Floridia

A chiarire la situazione è il sindaco della vicina Floridia, Marco Carianni: «Il Corpo Forestale ha richiesto la sospensione dell’energia elettrica per ragioni di sicurezza poiché sta intervenendo, di concerto con i Vigili del Fuoco, su un grosso incendio a Carancino. Non si tratta di una sospensione a seguito di un guasto, ma di un’interruzione volontaria in quanto si è fatto ricorso a mezzi aerei per la gestione dell’incendio».

La situazione sembra tuttavia avviarsi verso la normalizzazione: «Mi hanno comunicato che stanno già ripristinando l’erogazione elettrica poiché dovremmo essere fuori pericolo», ha aggiunto il primo cittadino.