truffatore denunciato

Era convinto di aver trovato l’amore della sua vita, incontrando sui social una ragazza, dal nome esotico: Jasmine. Le loro conversazioni duravano parecchio, lui un 23enne di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, non vedeva l’ora, ogni giorno, di chattare con la donna della sua vita, sua coetanea.

Il rapporto amoroso

La confidenza tra i due sarebbe stata sempre più solida, un rapporto di complicità che avrebbe fatto pensare al giovane veneto di essere stato davvero trafitto da Cupido, in realtà Jasmine altro non era che un ragazzo, 24enne, residente a Siracusa, capace di far innamorare la vittima al solo scopo di truffarlo.

I codici di accesso al conto nelle mani del truffatore

Infatti, secondo quanto emerso nella ricostruzione dei carabinieri, il giovane siciliano sarebbe riuscito a farsi consegnare i codici di accesso della banca sui cui la vittima aveva il conto. E così, con le password in mano, il truffatore è entrato nella home banking del veneto innamorato, sottraendogli 6 mila euro.

La denuncia

A quel punto, Jasmine è sparita ed il 23enne di Castelfranco, compiendo un controllo nel suo conto, ha scoperto di essere stato raggirato e non gli è rimasto altro che rivolgersi ai carabinieri. I militari, a seguito della denuncia della vittima, hanno avviato le indagini riuscendo ad identificare l’autore della truffa che è stato denunciato.