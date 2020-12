il sindaco annuncia provvedimenti

Nuovo caso di abbandono di rifiuti a Noto ma desta scalpore la circostanza che la spazzatura sia stata smaltita in modo abusivo sulle strade del centro storico. Nessuna sensibilità da parte di questi residenti per il valore artistico e culturale di una delle città più apprezzate al mondo, definita, in modo unanime, la capitale del Barocco.

Le telecamere di sorveglianza del Comune hanno filmato questo scempio ma altre zone della città, quelle in periferia, sono state trasformate in piccole discariche. Le immagini sono in possesso agli agenti della Polizia municipale di Noto ed il sindaco, Corrado Bonfanti, ha annunciato provvedimenti durissimi nei confronti di chi ha inquinato.

“Punto per punto setacceremo tutta la città e non ci fermeremo fino a quando non ridurremo al minimo fisiologico l’abbandono dei rifiuti. Leggo spesso – dice il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti – di scettici che non credono nell’attività repressiva e nella successiva azione operativa della nostra polizia municipale. Vi elenco la nostra attività: riconoscimento del soggetto al quale si eleva multa, nei casi più semplici, oppure multa e denuncia all’autorità giudiziaria in quelli in cui si possa riscontrare il reato; invio elenco – sostiene il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti – delle persone multate presso l’ufficio tributi per la verifica della presenza o meno nella banca dati, come intestatario o componente il nucleo familiare; nel caso di assenza del nominativo presso la banca dati dell’ufficio tributi, censimento e predisposizione accertamento della TARI degli ultimi 5 anni”.

Un mese e mezzo fa le telecamere di sorveglianza del Comune di Noto hanno immortalato altri “sporcaccioni” intenti a smaltire illegalmente i rifiuti. Qualcuno di loro, per sbarazzarsene in modo definitivo, ha pensato bene di scatenare un incendio, eliminando ogni traccia, senza sapere di essere filmato.