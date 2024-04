l'area commerciale di siracusa

Il nuovo volto di via Tisia, con marciapiedi più larghi e meno spazi di sosta, sta penalizzando gli affari dei commercianti.

I lavori per il parcheggio

Lo denuncia Confcommercio Siracusa che punta l’indice contro i ritardi dei lavori, in particolare quelli per la realizzazione del parcheggio in via Damone, iniziati nel 2021 e non ancora finiti anche se l’assessore alla Mobilità, Enzo Pantano, ha detto che, entro il mese, l’area, contenente 105 posti auto, sarà a disposizione dell’utenza. Non è chiaro, però, se saranno totalmente o parzialmente a pagamento: l’amministrazione dovrà prendere una decisione.

Commercianti in ginocchio, ecco perchè

“La zona commerciale Tisia di Siracusa rappresenta un cuore economico produttivo della città ed il progetto di riqualificazione di cui è oggetto – dice a BlogSicilia il commissario di Confcommercio Siracusa, Donatella

Prampolini Manzini – ha certamente finalità condivisibili e apprezzabili; tuttavia, i numerosi ritardi nella consegna dei lavori, la mancanza di predisposizione di spazi sosta alternativi durante i cantieri ed il contingente periodo di crisi economica generale hanno messo in ginocchio molti negozianti che ogni giorno, con difficoltà, mantengono attive le proprie imprese. L’ultima scadenza disattesa era stata fissata per fine novembre scorso quando la richiesta di non “bruciare” il periodo degli acquisti natalizi si era fatta forte anche attraverso la nostra Associazione”.

Il nodo dei posti auto

105 posti auto non saranno, comunque, sufficienti per un’area commerciale così grande, a tal proposito l’assessore alla Mobilità ha spiegato che se ne ricaveranno degli altri attorno alla zona per una copertura di circa 500 posti.

“Sappiamo che sono emerse – dice il commissario di Confcommercio Siracusa, Donatella

Prampolini Manzini – nuove necessità di intervento su cantieri pubblici che hanno generato lo spostamento ulteriore della consegna lavori del parcheggio di via Damone che, seppure non completamente, potrà in qualche misura colmare il bisogno di spazi sosta della zona: i commercianti confidano e credono nella parola dell’Assessore Pantano che ha dichiarato pubblicamente un nuovo termine fissato per la fine del mese corrente”.

L’appello alla città

La Confcommmercio, però, lancia un appello alla città perché sostenga le attività locali. “In un’ottica di collaborazione e fiducia, Confcommercio – dice il commissario di Confcommercio Siracusa, Donatella

Prampolini Manzini – esprime il ringraziamento per il pubblico impegno preso e lancia un appello anche ai cittadini: la città sta cambiando volto aprendosi a progetti di mobilità dolce, il quartiere Tisia con i suoi ampi marciapiedi rappresenta una vetrina per eccellenza dei negozi di vicinato, sosteniamo chi fa impresa impegnandoci a vivere diversamente le aree urbane affinché il sistema economico possa ripartire e permettere una crescita complessiva della città”.