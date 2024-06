a siracusa

Il video di un tentativo di furto avvenuto in un condominio di Siracusa è diventato virale nelle ore scorse al punto da scatenare allarme in città. Gli agenti di polizia, grazie alla scansione delle immagini, catturate da una telecamera di sicurezza di un condomino, hanno potuto tracciare l’identikit di due donne e si è compreso subito che non fossero del posto

Le indagini

E così, temendo che potessero compiere dei furti in altre abitazioni, il personale delle Volanti ha passato al setaccio vari quartieri del capoluogo in cerca di queste due donne. Nella tarda mattinata di oggi, grazie ad una segnalazione di un uomo che ha riconosciuto le due donne con caratteristiche simili a quelle protagoniste del video, gli agenti si sono recati in via Pasubio, nel rione della Borgata, dove sono rintracciate e fermate.

Chi sono le due donne

Le due ragazze, sebbene con acconciature ed abiti diversi rispetto a quelle immortalate nel video, sono state riconosciute. Sono entrambe residenti in due province del Lazio: una, ventitreenne annovera precedenti per armi, per porto d’armi e svariati furti in abitazione commessi in Portogallo, Francia, Belgio ed Austria, l’atra, ventenne, risulta già destinataria di un foglio di via. Le due giovani donne non hanno opposto alcuna resistenza al controllo e non hanno formulato domande ai poliziotti sul perché fossero state fermate e condotte negli uffici della Questura: qui sono state sottoposte ai controlli ed al foto segnalamento.

Cosa accadrà

La posizione delle due donne è al momento al vaglio degli investigatori che stanno indagando al fine di individuare responsabilità per eventuali reati commessi in provincia, eventuali complici. ” Si raccomanda a tutti i cittadini, qualora fossero a conoscenza di altri episodi “sospetti” che vedano protagoniste le due donne, di segnalare tali fatti alla Polizia di Stato così da poter raccogliere quanti più elementi probatori per accertare le loro responsabilità” è l’appello lanciato dalla Questura.