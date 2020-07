L'analisi

“L’allarme sociale provocato dal progressivo aumento delle forme di violenza sulle donne e sui minori impone la massima attenzione verso questo fenomeno trasversale”. Lo ha detto il Procuratore di Siracusa, Sabrina Gambino in occasione di un incontro nel Centro servizi del Comune di Floridia a cui hanno preso parte il prefetto Giusi Scaduto ed i vertici delle forze dell’ordine. Il tema delle violenze su donne e minori è parecchio sensibile nel Siracusano, come dimostrano i report di polizia e carabinieri che, negli anni, hanno aumentato gli interventi relativi a questo fenomeno.

“E’ un fenomeni che ancora oggi interessa ogni ceto sociale ma è necessario creare una rete interistituzionale in grado di apprestare tutela ed assistenza alle vittime, grazie ad una partnership pubblico-privata in grado di accedere ai fondi stanziati dalla legislazione sia nazionale che regionale” ha aggiunto il Procuratore di Siracusa, Sabrina Gambino.

E’ stato affrontato il tema delle manifestazioni ed eventi nella stagione estiva, al fine di approntare, in via preventiva, tutte le misure necessarie atte ad assicurare il rispetto delle disposizioni sul contenimento del contagio da Covid-19. È stato, dunque, concordato di stilare un documento comune, da condividere con le associazioni di categoria, in

modo da coniugare le esigenze di socialità e ripresa delle normali attività economiche con l’uniforme applicazione delle disposizioni nazionali e regionali. Con specifico riguardo alle feste patronali, il Prefetto ha richiamato la particolare attenzione dei sindaci sull’orientamento dei vescovi siciliani che hanno prudenzialmente sospeso le processioni religiose, molto partecipate su tutto il territorio regionale e, dunque, ad elevato rischio di assembramento. In considerazione del preminente obiettivo di tutela della salute pubblica, il prefetto ha sottolineato che tale condiviso orientamento, ove necessario, sarà reso effettivo anche con provvedimenti dell’autorità provinciale di pubblica sicurezza.