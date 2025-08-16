Vacanze nel Siracusano per due star: Elodie e Diletta Leotta. La cantante ed attrice romana è in compagnia di Andrea Iannone, motociclista, ed insieme alla sua amica hanno deciso di trascorrere dei giorni in Sicilia.

La foto della vacanza

Base operativa a Brucoli, escursioni in barca e poi qualche passeggiata, specie in Ortigia, il famosissimo centro storico di Siracusa, che, nel 2022, ha ospitato una sfilata di Dolce&Gabbana, lasciando un segno indelebile.

La passeggiata in Ortigia

Sui social, in particolare su Instagram Elodie ha raccolto alcuni dei momenti più belli della loro vacanza: al mare, in camera, in barca e poi un’immagine scattata in Ortigia che immortala il Ponte Umbertino e poi sullo sfondo l’ex palazzo delle Poste, ora un albergo di lusso, scattata dalla Darsena di Siracusa.