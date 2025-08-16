Un uomo è stato colpito da un fulmine mentre si trovava a Marzamemi, borgo marinaro a sud del Siracusano dove si è abbattuto il maltempo.

L’incidente ed i primi soccorsi alla vittima

Secondo quanto emerge da una prima ricostruzione di alcuni testimoni, che hanno prestato le prime cure, la vittima si trovava su un pontile per verificare la posizione di alcune barche, del resto da ieri la situazione del meteo nel Siracusano è piuttosto critica per via della pioggia e della grandine che ha creato non poche difficoltà, tra cui ad alcuni diportisti soccorsi in mare dopo aver lanciato l’allarme.

Maltempo di oggi

Anche nella giornata di oggi, si registra del maltempo e così quel fulmine, che annunciava la pioggia, ha centrato in pieno quell’uomo. Numerose le richieste di intervento al 118 e nel volgere di qualche minuto il personale medico ha prestato soccorso alla vittima, successivamente trasferita all’ospedale Umberto I di Siracusa.