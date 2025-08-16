“Abbiamo visto la morte in faccia” racconta uno dei diportisti soccorsi in mare nel pomeriggio di ieri dopo che un violento temporale si è abbattuto nella zona sud del Siracusano.

Il soccorso in mare

Erano in barca nel tratto tra Marzamemi e Noto poi si è abbattuta la pioggia e la grandine che gli ha impedito di rientrare, da qui l’allarme lanciato, poi, per fortuna, tutti quanti sono riusciti a rientrare ma quando hanno messo piede a terra hanno chiesto coperte e tea caldo per trovare un po’ di conforto.

Il maltempo in autostrada

E’ stato un rientro difficile per chi ieri era nella zona sud del Siracusano per trascorrere la giornata di Ferragosto visto che il maltempo è comparso intorno alle 17, orario in cui l’autostrada Siracusa-Gela era piena di mezzi per il rientro a casa. Chi era in moto ha vissuto è entrato in un film d’avventura soprattutto nel tratto tra Rosolini ed Avola: la corsia di emergenza, in alcuni tratti, era imbiancata, segno del passaggio della grandine.

La coda sulla Siracusa-Gela

Poco prima dello svincolo di Avola, si è formata la solita coda, di almeno 3 km a causa dei lavori in prossimità del viadotto, la cui condizioni sono precarie dopo una verifica scattata nei mesi scorsi, ma gli interventi non sono affatto conclusi.

Incidente a Palazzolo

Un incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, sempre a causa del maltempo, sulla Statale 287. Il conducente di una macchina ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada. A soccorrerlo sono stati i vigili del fuoco che hanno prestato le cure alla vittima, per fortuna rimasta illesa.