Ztl in Ortigia, marcia indietro del Comune dopo pressing dei ristoratori

29/07/2022

Passo indietro del Comune di Siracusa dopo il pressing dei ristoratori di Ortigia in merito alla recente disposizione sulla Ztl che prevedeva, fino al 30 settembre, il senso unico del ponte umbertino . La giunta del sindaco Italia ha comunicato che sarà percorribile sia in entrata sia in uscita. Per il resto, restano in vigore gli orari della Ztl: dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 2; il sabato, dalle 17 alle 2; nei festivi, dalle 10 alle 2 del giorno successivo.

Il comunicato del Comune di Siracusa

“Con ordinanza del settore Mobilità, è stata disposta la revoca della precedente che istituiva sul ponte Umbertino il senso unico di marcia in uscita da Ortigia nelle ore di applicazione della Ztl. Il provvedimento dopo un confronto con i ristoratori della zona di Levante di Ortigia che avevano richiesto un riesame dell’ordinanza” si legge nel comunicato del Comune di Siracusa.

I parcheggi

In merito alla possibilità di parcheggiare nell’area di Ortigia, ecco le indicazioni dell’amministrazione comunale di Siracusa.​

“Attraverso l’app Muoviamoci potranno avere gli abbonamenti per le strisce blu di riva Nazario Sauro e per il parcheggio Talete: chi risiede nella Ztl, chi vi lavora e i turisti dotati di documentazione. Ai possessori di auto ibride, sempre attraverso l’app Muoviamoci, verrà rilasciata un’autorizzazione alla sosta gratuita nelle strisce blu di riva Nazario Sauro ma dovranno entrare in Ortigia prima dell’inizio della Ztl; lo stesso vale per quelle elettriche, che però potranno entrare anche durate la Ztl” spiegano dal Comune di Siracusa.

Chi non è autorizzato

​I non abbonati, i non autorizzati attraverso l’app Muoviamoci e chi non è in possesso di pass, entrando in Ortigia prima dell’inizio della Ztl, potranno sostare i loro mezzi nelle strisce bianche di riva della Posta, nel parcheggio privato della foro Vittorio Emanuele II, nelle strisce blu di riva Nazario Sauro e nel parcheggio Talete.