Pass per la Ztl in Ortigia, “ce ne sono troppi”, residenti pronti ad azione legale contro il Comune

Gaetano Scariolo di

28/09/2021

Polemica sul rilascio dei pass in Ortigia e sul numero dei posti auto I residenti del centro storico denunciano un eccessivo numero di autorizzazioni Pronta un’azione legale contro la Giunta comunale “I residenti stanno valutando l’avvio di un’azione legale contro questa giunta comunale, come successo in altri luoghi come a Brescia, Torino e Firenze”. La protesta dei residenti di Ortigia Ad annunciarlo Davide Biondini, residente ad Ortigia, che si è fatto portavoce di un numero cospicuo di proprietari di immobili del centro storico contrari alle scelte dell’amministrazione comunale riconducibili all’introduzione della nuova Ztl nell’isola. Il punto maggiormente contestato è quello relativo al rilascio dei pass che, secondo i residenti, sono eccessivi e l’analisi è frutto dei dati rilasciati dal Comune dopo la richiesta di accesso agli atti formulata il mese scorso. “Ci sono 8391 pass” “In effetti non sono 4239 i pass rilasciati, a cui si aggiungono 1836 di diritti goduti dai portatori di handicap, come dichiarato dall’assessore Fontana, un numero già di per sé mostruoso rispetto alle possibilità di ospitare autovetture in Ortigia, ma il numero di vetture autorizzate alla data del 3 settembre è pari a 8391 automezzi, quindi più ampio di quanto si voleva far credere”. “Forse ha moltiplicato la somma dei pass”, la replica di Fontana Sulla vicenda, è intervenuta l’assessore alla Mobilità del Comune di Siracusa, Maura Fontana. “Ho in copia il report inviato al signor Biondini – dice a BlogSicilia l’assessore Fontana – e ancora non comprendo da dove abbia tirato fuori i numeri dichiarati a meno di non moltiplicare per due la somma dei pass inviategli”. La coperta corta dei posti auto Secondo quanto sostengono i residenti, “spicca il numero di 2030 pass temporanei rilasciati, probabilmente a turisti che entrano in Ortigia” ma “molti di questi arrivano in macchina”, per cui “sono liberi di parcheggiare dove trovano posto”. Nella ricostruzione degli stessi residenti, emerge che la coperta dei posti auto è corta rispetto al numero dei pass. Se, ad esempio, come sottolinea Biondini, i visitatori scegliessero di recarsi nei parcheggi a pagamento, all’interno del centro storico, Riva Nazario Sauro e del Talete, “questi assorbono 400 posti, quindi in un numero di gran lunga inferiore ai 2000 pass temporanei rilasciati”. Le richieste al Comune I residenti assicurano di aver chiesto più volte all’amministrazione comunale di fornire i dati relativi al numero degli stalli esistenti in Ortigia e dei posti disponibili senza stalli. “Questi dati non sono mai stati forniti. Senza tale riscontro non è possibile incrociare i posti disponibili con i pass rilasciati” assicura Biondini, che, però, ha fatto una ricognizione personale. Lo studio “Il sottoscritto ha preso un mese – ha detto Biondini – del suo tempo e verificato, strada per strada, tutti gli stalli che sono oggi disponibili per gli autorizzati e i residenti. Questi ammontano a 558 a cui si aggiungono circa 320 posti liberi. Perché l’amministrazione non fa una puntuale verifica anche per parte propria degli effettivi posti disponibili? Non gli sembra un dato interessante?” “Facendo semplici calcoli risulta che il numero di autorizzati a parcheggiare negli stalli è superiore di 11, 4 volte al numero effettivo di stalli disponibile” conclude Biondini.

