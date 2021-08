iniziativa dei residenti

Presentata al Comune di Siracusa una richiesta di accesso agli atti per i pass in Ortigia

Secondo i residenti, ci sono tanti permessi che sottraggono posti auto agli abitanti

Chiesto all’amministrazione di rivedere i criteri delle autorizzazioni per la Ztl

E’ stata presentata al Comune di Siracusa una richiesta di accesso agli atti in merito al rilascio dei pass per la Zona al traffico limitato di Ortigia, il centro storico della città. La richiesta è di un residente, Davide Biondini, che, nei giorni scorsi, ha sollevato il problema della mancanza di posti auto per chi vive nell’antica isola, occupati, perlopiù, da mezzi provvisti di autorizzazioni rilasciate dall’amministrazione comunale.

Numeri diversi sui pass

L’assessore alla Mobilità, Maura Fontana, rispondendo alle sollecitazioni del residente, le cui posizioni sono condivise da tantissimi abitanti del centro storico, ha spiegato che “i permessi concessi sono 4.530, 3.066 dei quali ai residenti; al totale vanno aggiunti i 1.836 assegnati alle persone diversamente abili che, com’è ovvio, ne hanno pieno diritto”.

Nello studio condotto da Biondini, emergono numeri più alti: “i pass ZTL rilasciati a categorie assimilabili ai residenti – scrive Biondini – ammontano, ad oggi, a 5000 mentre gli autorizzati sono 3500 e i permessi temporanei sono pari a 1500 circa per un totale di circa 10.000 pass che insistono, oggi, sui 921 posti complessivamente disponibili”.

I permessi per i turisti

Secondo quanto emerge nell’analisi dei residenti, le auto dei turisti occupano gli stalli non a pagamento, sottraendoli così a chi vive nel centro storico.

“Quindi è utile, sulla base dell’attuale regolamento, conoscere anche il numero di pass Ztl rilasciati agli ospiti delle strutture ricettive dell’isola per avere un’idea complessiva dell’impatto che anche questi soggetti possono produrre nel sistema parcheggi interno all’Isola” scrive Biondini.

“Conoscere il numero di posti auto”

“Serve sapere con urgenza- dice Biondini – quanti posti auto sono destinati ad oggi, con stalli, per i residenti, quanti sono quelli liberi per il parcheggio, quanti sono i posti destinati alle forze dell’ordine, quanti i posti destinati ai disabili. Senza questa rilevazione, che l’amministrazione deve produrre ufficialmente, non ha senso fare alcun tipo di sintesi conclusiva”.

Mettere un limite ai pass

Nell’analisi, emerge, infine l’esigenza di “evidenziare un criterio selettivo degli aventi diritto non è sufficiente per moltiplicare magicamente i posti auto fisicamente esistenti dentro l’Isola. Quei posti sono statici ed impongono l’obiettiva necessità di mettere un limite massimo ai pass ZTL rilasciati”.