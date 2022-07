fino al 30 settembre

A partire da domani e fino al 30 settembre, nelle ore in cui è in vigore la Ztl, il ponte umbertino sarà a senso unico e potrà essere percorso solo in uscita da Ortigia. Questi gli orari: dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 2; il sabato, dalle 17 alle 2; nei festivi, dalle 10 alle 2 del giorno successivo.

Le modalità di accesso

​Ad eccezione dei mezzi di soccorso e di quelli delle forze dell’ordine, chi percorre riva della Darsena, all’incrocio con corso Umberto dovrà svoltare a sinistra. Gli autorizzati ad entrare nella Ztl dovranno immettersi sul ponte Santa Lucia, così come chi deve recarsi al parcheggio privato della Marina ma previo acquisto del titolo di sosta fuori dalla Ztl.

I parcheggi

​Attraverso l’app Muoviamoci potranno avere gli abbonamenti per le strisce blu di riva Nazario Sauro e per il parcheggio Talete: chi risiede nella Ztl, chi vi lavora e i turisti dotati di documentazione. Ai possessori di auto ibride, sempre attraverso l’app Muoviamoci, verrà rilasciata un’autorizzazione alla sosta gratuita nelle strisce blu di riva Nazario Sauro ma dovranno entrare in Ortigia prima dell’inizio della Ztl; lo stesso vale per quelle elettriche, che però potranno entrare anche durate la Ztl.

Chi non è autorizzato

​I non abbonati, i non autorizzati attraverso l’app Muoviamoci e chi non è in possesso di pass, entrando in Ortigia prima dell’inizio della Ztl, potranno sostare i loro mezzi nelle strisce bianche di riva della Posta, nel parcheggio privato della foro Vittorio Emanuele II, nelle strisce blu di riva Nazario Sauro e nel parcheggio Talete.