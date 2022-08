Tre giorni di concerti,balli ed eventi al Castello della Cuba

Palermo a passo di swing. Con Restart Show, arriva Al Qubba Fest, un programma di concerti live e sessioni di ballo swing proprio come all’epoca delle ballroom degli anni 30-40. Al Qubba Fest è realizzato in collaborazione con l’associazione “Sulle orme di Django”. Al Qubba Fest si terrà dall’1 al 3 settembre nella meravigliosa cornice del Castello della Cuba.

Così, per la prima volta a Palermosi potrà assistere ad emozionanti concerti live e sessioni di ballo swing proprio come all’epoca delle ballroom degli anni 30-40. Saranno presenti prestigiosi maestri di ballo della scuola Sicily in Swing che guideranno anche i neofiti ai primi passi di ballo swing rendendo i concerti più coinvolgenti . Ospiti e musicisti internazionali, eccellenze siciliane e tanta voglia di divertirsi saranno le componenti di questo magnifico festival.

Da anni l’ associazione “Sulle orme di Django” è impegnata nell’ organizzare e divulgare eventi musicali e culturali legati alla musica jazz manouche allo swing e alle arti da strada.

Il programma di Al Qubba Fest

1 settembre “Gli anni 20′ 30′ in Europa”

h.18.00 -19.30 workshop balli swing “balboa”

h. 20.00 presentazione Al Qubba Fest

h. 21.30 concerto Resident band Sulle orme di Django ( ospite Rares Morarescu – violino)

1 settembre “Lady in Swing- Ella Fitzgerald tribute”

h. 18.00 -19.30 workshop balli swing “balboa”

h. 21.30 concerto Resident band Sulle orme di Django (ospite Roberta Sava -voce)

3 settembre “Da palermo a New Orleans”

h.18.00 -19.30 workshop balli swing “Balboa”

h. 21.30 concerto resident band “Sulle Orme di Django” (ospite Toni Piscopo-voce)

Per comprare i ticket di Al Qubba Fest

CONCERTO 12,50€

https://app.restartpalermo.it/prenotazione-eventi/index/restart-palermo?e=106

WORKSHOP BALLI SWING 10€

https://app.restartpalermo.it/prenotazione-eventi/index/restart-palermo?e=113

INGRESSO 3 GIORNI

CONCERTO + WORKSHOP 50 €

https://app.restartpalermo.it/prenotazione-eventi/index/restart-palermo?e=114