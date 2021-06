13 agosto – Arena di Villa Dante – MESSINA

Piero Pelù a grande richiesta si aggiungono tre nuove date a “GIGANTE LIVE”

Dal mese di luglio PIERO PELÙ sarà in tour con “GIGANTE LIVE”, una serie di concerti esplosivi in giro per l’Italia, pronto a far ripartire la musica live.

A grande richiesta si aggiungono tre nuove date: il 24 luglio in Piazza Aldo Moro a Capannori (LU), il 30 luglio all’Arena Rubicone di Gatteo Mare (FC) e il 16 settembre all’Ultravox Arena di Firenze.

Piero Pelù

«La musica non si arresta. Finalmente ci possiamo riabbracciare con questi concerti che aspettavamo tutti da più di un anno e potremo godere insieme della musica suonata, cantata e ballata sul palco dal vivo. Sarà una scaletta ricchissima di emozioni, energia, magia, voglia di far casino, cantare, fare festa e condividere quello che ci è mancato così tanto: la musica dal vivo. Siete pronti a spaccare l’infinito?» PIERO PELÙ

Piero suonerà con i Bandidos: Alessandro “Finaz” Finazzo (Bandarbardò) – chitarra e cori; Luca “Luc Mitraglia” Martelli – batteria, sequenze e cori; Dado “Black Dado” Neri – basso, bassochitarra e cori; Francesco “Felcio” Felcini al suono di sala e agli effetti speciali.

Queste le date del “GIGANTE LIVE”:

9 luglio – Piazza Castello – MAROSTICA (VI) per il Marostica Summer Festival (recupero del 10 luglio 2020)

14 luglio – Campo Marte – BRESCIA in occasione del Brescia Summer Music (recupero del 14 luglio 2020)

15 luglio – Carroponte – SESTO SAN GIOVANNI (MI)

18 luglio – Banchina S. Domenico – MOLFETTA (BA) per l’Over Sound Music Festival (recupero del 19 luglio 2020)

19 luglio – Cavea dell’Auditorium Parco della Musica – ROMA

24 luglio – Piazza Aldo Moro – CAPANNORI (LU) – NUOVA DATA

30 luglio – Arena Rubicone – GATTEO MARE (FC) – NUOVA DATA

7 agosto – Piazza Castello – FOSSANO (CN) per l’Anima Festival (recupero del 9 luglio 2020)

13 agosto – Arena di Villa Dante – MESSINA

2 settembre – Teatro Romano – VERONA (doppio spettacolo alle ore 18.30 e alle ore 21.30) – recupero del 3 settembre 2020

16 settembre – Ultravox Arena – FIRENZE – NUOVA DATA

E ALTRE NUOVE DATE IN ARRIVO!

I biglietti per le nuove date sono disponibili in prevendita.

I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date corrispondenti.

Per info e biglietti: www.friendsandpartners.it

Per motivi organizzativi, le date di Soverato, Ragusa e Presicce sono state cancellate.

È disponibile in libreria e in digitale “SPACCA L’INFINITO-Il romanzo di una vita” (GIUNTI EDITORE), il libro in cui Piero Pelù per la prima volta si racconta e ripercorre la sua vita in compagnia della Dea musica attraverso racconti, aneddoti e personaggi indimenticabili.