Amazon Prime Video, presenta Solos: trailer e data di uscita

Rino Palmeri di

10/05/2021

Amazon Prime Video ha svelato oggi il trailer ufficiale dell’attesissima serie antologica Amazon Original Solos La serie Solos creata da David Weil e con i premi Oscar Morgan Freeman, Anne Hathaway e Helen Mirren, la vincitrice dell’Emmy Uzo Aduba, Nicole Beharie, Anthony Mackie, Dan Stevens, e Constance Wu. In Italia la serie farà il suo debutto in esclusiva su Prime Video il 25 giugno. La serie antologica in sette episodi esplora le strane, bellissime, struggenti, divertenti, straordinarie verità di cosa significhi essere umani. La serie è ambientata nel nostro presente e nel futuro e sottolinea come, anche nei momenti in cui ci sentiamo più soli, siamo in realtà tutti connessi attraverso l’esperienza umana. Solos: trailer e data di uscita Queste storie incentrare sui personaggi portano avanti l’idea che anche durante i nostri apparenti momenti di solitudine, anche nelle circostanze più disperate, siamo tutti connessi attraverso l’esperienza umana. Solos degli Amazon Studios vede David Weil e Laura Lancaster come executive producer e Pixie Wespiser come produttore. Weil debutta come regista, dirigendo tre episodi. Sam Taylor-Johnson è regista e executive producer di due episodi. Gli altri registi sono Zach Braff e Tiffany Johnson.

