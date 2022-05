Mercoledì 4 maggio allo Shamrock Cafè (Viale Campania, 44)

Non solo Baglioni, il ritorno di Anonimo Italiano a Palermo

Mercoledì 4 maggio allo Shamrock Cafè (Viale Campania, 44) a partire dalle ore 22 si terrà il concerto di Anonimo Italiano, l’unico artista che la stampa nazionale e internazionale, di ieri e di oggi, ha consacrato come il sosia vocale di Claudio Baglioni. Negli anni ‘90 si esibiva coprendo il viso con una maschera ricordando esattamente il cantante con la sua voce. Tra i suoi più grandi successi, “E così addio” e i dischi di platino “Anche questa è vita” e “Buona fortuna”.

Durante la serata, organizzata da Always Smile Event’s, Roberto Scozzi, in arte Anonimo Italiano si esibirà in un vasto repertorio con i suoi successi e i brani più amati di Claudio Baglioni.

L’artista sarà accompagnato da una band di musicisti palermitani: Carlo Cirri alla tastiera, Pako Valenza alla chitarra, Erni Brancato al basso e Agostino Amorello alla batteria.

La serata sarà presentata da Sasà Taibi che concluderà la serata con il suo dj set, in diretta radio su Rta.