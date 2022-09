Quattro incontri sui capolavori che non hanno visto la luce

Beatrice Monroy è la protagonista del terzo appuntamento dell’Arte incompiuta. Alla scrittrice e drammaturga di origine palermitana toccherà il compito di raccontare agli ospiti della Terrazza Abatellis la storia delle incompiute letterarie.

Monroy racconta Calvino

Nel suo speech, Beatrice Monroy, affronterà anche la storia di Italo Calvino, uno tra i maggiori scrittori del secondo Novecento. Calvino ha finito per rappresentare lo scrittore italiano per antonomasia. La sua opera spazia dai romanzi e i racconti in cui racconta la guerra e la Resistenza, fino allo sperimentalismo a cui lo scrittore approda negli ultimi decenni. Autore principalmente di racconti e romanzi, Italo Calvino si interessò però anche al mondo del teatro, del cinema, della musica, del fumetto e dell’arte.

Per Beatrice Monroy sarà un week end tutto dedicato a Restart. Oltre all’appuntamento alla Terrazza Abatellis, la scrittrice palermitana sarà impegnata sabato 3 settembre, a Palazzo Abatellis, con il terzo incontro dedicato alla lettura dei Trionfi del Petrarca.

L’arte incompiuta, un progetto di Restart

L’Arte incompiuta è il ciclo di incontri organizzato all’interno del calendario di Restart, il festival della cultura e dell’arte dell’estate palermitana. L’idea di fondo è cercare di comprendere cosa succede quando l’arte resta incompiuta? Dopo aver affrontato l’arte incompiuta nella musica e nel cinema, il terzo appuntamento della Terrazza Abatellis è perciò dedicato alla letteratura.

L’appuntamento è a Palazzo Abatellis dove, nella magnifica terrazza del palazzo, venerdì 2 settembre, alle 21.15, si terrà il terzo appuntamento sul tema de “L’arte incompiuta”. Per acquistare i biglietti di questo ciclo incontri basta collegarsi a questo link.

