La canzone parla di che cosa accade quando diventi una superstar

La superstar globale Billie Eilish è pronta a pubblicare il suo secondo album in studio “HAPPIER THAN EVER” il prossimo 30 luglio. L’album arriva anticipato da singolo “NDA”, disponibile per la rotazione radiofonica da ora. Nel brano, realizzato ancora una volta con la collaborazione del fratello FINNEAS, la cantante esplora tematiche importanti senza dimenticare la sua vena più ‘dark’, con sonorità e suoni ‘catchy’ e ipnotici.

Billie Eilish il video di “Dna”