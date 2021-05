SI AGGIUNGE UNA NUOVA DATA A ROMA

Sold Out per i concerti di Deddy a Milano, nuova data a Roma

Dopo il sold out della data del 18 dicembre 2021 a Milano, raggiunto in poche ore, Deddy annuncia il sold out anche della seconda data, fissata sempre ai Magazzini Generali per domenica 19 dicembre 2021, e aggiunge un ulteriore appuntamento a Roma (Sin Studio) che precede i due live milanesi e si terrà il 10 dicembre 2021.

Il live di Deddy è un evento atteso con enorme entusiasmo, grazie a premesse straordinarie come la certificazione ORO del brano “0 passi”, oltre 12 milioni di stream su Spotify e presenza fissa nella Top10 della classifica ufficiale FIMI/Gfk dei singoli più venduti e della Top50 Spotify (in entrambe le chart alla posizione n.8). L’EP “Il Cielo Contromano” ha debuttato sul podio della classifica ufficiale FIMI/Gfk degli album più venduti alla posizione n.2, con la title track che vanta oltre 14 milioni di stream.

Deddy: Sold Out anche la seconda data di Milano

Deddy il calendario aggiornato:

Venerdì 10 Dicembre 2021 | ROMA @Sin Studio NUOVA DATA

Sabato 18 Dicembre 2021 | MILANO @Magazzini Generali SOLD OUT

Domenica 19 Dicembre 2021 | MILANO @Magazzini Generali SOLD OUT

Durante gli show, prodotti da Vivo Concerti, i fan potranno ascoltare per la prima volta live i brani contenuti nell’Ep e quelli che Deddy ha presentato al pubblico durante il suo percorso ad Amici 20.

I biglietti per la nuova data sono disponibili da ora su www.vivoconcerti.com , e lo saranno presso tutte le rivendite autorizzate dalle ore 17.00 di sabato 29 maggio.

Per informazioni: www.vivoconcerti.com