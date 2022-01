il duo comico salirà sui palchi di diverse città italiane nel 2022

Il 14 novembre 2022 al Teatro Metropolitan di Catania, Pio e Amedeo in “Felicissimo Show”

Reduci dal successo del programma TV “Felicissima Sera” e quello al botteghino del loro film “BELLI CIAO”, Pio e amedeo sono pronti per annunciare l’arrivo nei teatri del loro “FELICISSIMO SHOW”.

I biglietti per questi nuovi appuntamenti saranno disponibili a partire dalle ore 12:00 di Lunedì 31 gennaio 2022 su ticketone e Vivaticket

Pio e Amedeo annunciano “FELICISSIMO SHOW”

Questi gli appuntamenti in programma:

9 ottobre 2022 Bologna Europauditorium

12 ottobre 2022 Torino Teatro Colosseo

14 ottobre 2022 Torino Teatro Colosseo

17 ottobre 2022 Milano Teatro Lirico

18 ottobre 2022 Bergamo Teatro Creberg

21 ottobre 2022 Milano Teatro Lirico

22 ottobre 2022 Milano Teatro Lirico

25 ottobre 2022 Firenze TeatroVerdi

26 ottobre 2022 Montecatini Teatro Verdi

28 ottobre2022 Padova Gran Teatro Geox

7 novembre 2022 Napoli Teatro Augusteo

11 novembre 2022 Bari Teatro Team

14 novembre 2022 Catania Teatro Metropolitan

16 novembre 2022 Catanzaro Teatro Politeama

21 novembre 2022 Roma Teatro Brancaccio

25 novembre 2022 Basilea Musical Theater

26 novembre 2022 Locarno Palexpo Fevi

Alla luce delle vigenti norme, gli appuntamenti precedentemente previsti nei palasport di Milano, Torino, Roma e Bari per aprile e maggio sono spostati all’interno del tour teatrale nelle rispettive città.

I possessori di un biglietto precedentemente acquistato per gli spettacoli nei palasport di Torino (8 aprile Pala Alpitour), Milano (9 aprile Mediolanum Forum), Bari (1 aprile Palaflorio) e Roma (15 aprile Palazzetto dello Sport) dovranno confermare la loro partecipazione in anticipo su questa pagina https://www.clappit.com/pio-e-amedeo-nei-teatri a partire dal 08/02/2022 alle ore 11:00 per partecipare ai nuovi show nei teatri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Friends and Partners (@friendsandpartners)