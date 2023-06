Minutella, "un grande successo per due giorni di musica e spettacolo"

Anche l’undicesima edizione del Festival di Massimo Minutella passa agli archivi. La due giorni di musica e spettacolo ha riscosso un grande successo di pubblico, in tv (su Video Regione) e sui media online e i social (Blogsicilia.it). La kermesse musicale è stata vinta da Carlo Kaneba con Giovanna D’Angi e Barbara Foria. Sul secondo gradino del podio si sono piazzati i 4 Gusti, mentre il terzo posto è andato a Clelia Cucco e Rossella Leone. Kaneba, D’Angi e Foria hanno presentato la canzone “Made in Sicily”, una rivisitazione della hit lanciata da Rosa Chemical all’ultima edizione della kermesse sanremese.

Anche l’edizione 2023 di Festival ha mantenuto le regole di sempre. Sul palco si sono esibiti attori, comici e personaggi dello spettacolo, in singolo o in coppia. Quattordici concorrenti hanno cantato brani che hanno segnato il successo della storia del Festival di Sanremo. La vittoria è stata assegnata col televoto degli spettatori e con il voto di una giuria di esperti.

“Sono stati due giorni di grande festa e musica”

Per Massimo Minutella questa edizione ha un sapore particolare. L’anno scorso lo showman aveva deciso di ammainare la bandiera e mandare in soffitta i dieci anni del Festival. Invece, alla fine ha cambiato. “Solo i cretini non cambiano idea – spiega Minutella – avevo detto che non avrei voluto più fare il Festival, sono contento di aver cambiato idea. Sono stati due giorni di grande festa, di musica, emozioni e tanta amicizia. Tutto il meglio della comicità siciliana e non solo a far finta di essere a Sanremo. Ha vinto Carlo Kaneba con Giovanna D’Angi e Barbara Foria, che soltanto la settimana prima era in prima serata su Raiuno a duettare con Massimo Ranieri. Ringrazio il tantissimo pubblico che ci ha seguito. Se torniamo il prossimo anno?…beh si vedrà.”

Neanche il black out ferma il Festival

Quella del 2023 è stata un’edizione del Festival col botto. E non solo per il grande successo tributato dal pubblico. A metà dello spettacolo, una presa di corrente ha fatto boom e per qualche minuto un black out ha fermato lo spettacolo. E’ successo durante l’esibizione sul palco dell’ospite della serata Cateno De Luca, il neo sindaco di Taormina. De Luca si stava esibendo al clarinetto con il brano Summertime. Pochi minuti al buio e poi, come sempre, the show must go on. E alla fine, tutti sul palco a festeggiare i vincitori e Massimo Minutella, che per l’occasione ha indossato uno sgargiante smoking rosso. Il Festival 2023 è stato trasmesso in esclusiva su Video Regione (canale 14 del digitale terrestre) e su BlogSicilia.it